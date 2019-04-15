Экс-участницу «Дома-2» могут посадить за ложь об изнасиловании

Бывшей участнице «Дома-2» Яне Шевцовой, заявившей о том, что ее изнасиловали в Ханты-Мансийске, грозит четыре года лишения свободы за ложный донос с целью вымогательства, сообщили источники в правоохранительных органах.

Со ссылкой на источники Ura.ru пишет, что сотрудники СК по ХМАО-Югре опросили свидетелей и изучили записи с камер наблюдения.

«На данный момент известно, что в ночном клубе гражданка Шевцова вела себя крайне раскованно и употребляла алкоголь. В дальнейшем она добровольно отправилась в гостиницу с руководителем ночного клуба, в котором давала концерт. Об этом также свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения в гостинице. По одной из версий, ложное обвинение в изнасиловании Шевцова могла использовать с целью шантажа, считая, что ей не выплатили в полном размере гонорар за концерт в ночном заведении», – рассказал один из собеседников.

Пресс-служба СК по региону сообщила о доследственной проверке, которая сейчас проводится по заявлению Шевцовой. Комментарии дадут после ее завершения.

Ранее стало известно, что Шевцова принесла в полицию Екатеринбурга заявление об изнасиловании, в котором обвинила жителя Ханты-Мансийска.