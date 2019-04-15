Путин поддержал планы губернатора Ставрополья баллотироваться на новый срок

Президент Владимир Путин поддержал планы губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова баллотироваться на новый срок на посту главы региона.

На встрече с главой государства Владимиров попросил Путина «согласовать и получить ваше доверие на выборы 2019 года в качестве губернатора Ставропольского края».

«Окончательное слово должны будут люди сказать в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов в сентябре этого года. Я желаю вам успехов», – ответил президент, передает ТАСС.

Губернатор также отчитался о полностью выполненных в его регионе майских указах 2012 года и о выводе экономики региона из кризиса. Он напомнил, что когда только приступил к своим обязанностям, «было 20 миллиардов долгов уже и 13 миллиардов – дыра в бюджете». «Сейчас два года подряд, слава богу, получается, мы профицитный регион. За 2018 год на 3,8 миллиарда погасили свои долги», – сообщил Владимиров.

Среди достижений краевых властей губернатор упомянул рост заработных плат в регионе. «Начинали с 17 тысяч, в этом году подошли вплотную к 30 тысячам, в сельском хозяйстве – 31 тысяча. 28 300 закончили, но я думаю, что 29 500 будет средняя заработная плата», – привел он цифры. Тем не менее, в Ставрополье еще до сих пор есть люди, чья зарплата остается совсем небольшой. «У нас МРОТ по территории 11 400 рублей, и, соответственно, мы уже поднимаем для бюджетников за счет своих надбавок заработную плату и бизнес подтянем к минимальному размеру оплаты труда», – заявил он.

Говоря о зарплатах в бюджетном секторе, Владимиров сообщил, что заработок учителя составляет 213% от среднего уровня по региону, врача – 200,8%. «Если говорить в части ввода объектов, то по здравоохранению мы за прошедший 2018 год ввели 13 новых объектов здравоохранения, то есть мы не закрываем маленькие поликлиники, а наоборот, вводим еще поликлиники - одну большую на 70 тысяч, причем совмещенную, и детскую, и взрослую поликлинику», – добавил он.

Владимиров также доложил о том, что за пять лет было построено 54 новых спортивных сооружения, что позволило увеличить доступность занятий физической культурой с 18% до 36%. Кроме того, было отремонтировано 70 домов культуры, введено 27 детский садов и построено 11 школ.

Кроме того, валовый региональный продукт Ставропольского края за последние пять лет вырос почти вдвое и достиг 730 млрд рублей. «На протяжении пяти лет валовой региональный продукт у нас рос. Мы выросли почти в два раза, начинали с 380 миллиардов (рублей), сейчас у нас уже 730 миллиардов», – отметил Владимиров, добавив, что в 2018 году удалось также установить рекорд по объему инвестиций.

По его словам, в регионе удалось создать целый ряд новых производств. В результате Ставрополье стало в 2018 году лидером по выращиванию овощей в закрытом грунте в стране, доля региона достигла 17%. «Мы построили благодаря вам пять стадионов. У нас тренировались сборные, которые приезжали на чемпионат мира (по футболу 2018 года)», – добавил Владимиров.

Говоря о планах, губернатор отметил, что регион уже заключил контракт на развитие «зеленой» энергетики, предусматривающий создание мощностей по выработке 1,5 гигаватт за счет энергии ветра и солнца. По словам Владимирова, в Кавказских Минеральных Водах активно развивается туризм. «У нас рост больше чем на 300 тысяч человек произошел. Сегодня и программы, и курортный сбор помогают нам развиваться», – констатировал он.

43-летний Владимиров родился в Ставропольском крае, окончил Уфимский государственный нефтегазовый университет. В 2010-2013 годах работал заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Владимиров женат, у него четверо детей. Занимает пост губернатора Ставрополья с 27 сентября 2014 года.