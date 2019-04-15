Разделение детей в елецком детсаду на богатых и бедных вызвало споры в соцсетях

Объявление родительского комитета выпускной группы детского сада №46 города Елец Липецкой области о сборе денег на подарки детям вызвало споры среди пользователей соцсетей из-за попытки «разделить детей на богатых и бедных».

Фотография объявления, которое, по словам пользователей соцсетей, было размещено в детсаду №46 Ельца, появилась в паблике «Мой Елец» ВКонтакте.

«Уважаемые родители! В связи с возникшими разногласиями по поводу проведения и приобретения подарков к выпускному дню, мы будем вынуждены разделить детей нашей группы. Желающих устроить своему ребенку настоящий праздник с памятными подарками просьба сдать денежные средства 2300 рублей. … Для каждого родителя самое главное видеть счастливые глаза своего ребенка, так давайте вместе устроим им настоящий праздник», –говорится в объявлении.

В администрации елецкого детского сада в комментарии LipetskMedia сообщили, что такого объявления в их учреждении нет, а даже если и было, руководство детсада к денежным сборам отношения не имеет, они являются исключительно родительской инициативой.

Объявление вызвало споры среди пользователей соцсети. «Чего не так-то? Это не какие-то обязательные взносы и вымогательство. Просто кто хочет, дарит подарки детям, а кто не хочет, не дарит – вот и все. Не надо проблемы за уши притягивать», – написал один из пользователей.

«Ничего себе выпускные в детском садике. Дочь заканчивает девятый класс, выпускной стоит меньше. Это что там за подарки родительский комитет придумал для шестилетних детей, которым это вообще не надо, им бы внимание родителей побольше, а понтов поменьше», – добавил другой.

«По мордасам – за попытки давления и капанье на мозги. А в остальном – да, собирайте, хоть по 50 000 и в шампанском их купайте, но – на свои», – отметил третий.