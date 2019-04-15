Московскому художнику нанесли шесть ножевых ранений в галерее

Известный московский художник и режиссер Евгений Гранильщиков чудом остался жив после нападения на него в картинной галерее.

В соцсетях художник рассказал, что нападение на него произошло в мастерской, где он проводил время с друзьями. В компании появился незнакомый мужчина, который начал конфликтовать с художником. Перепалка быстро переросла в поножовщину. Мужчина напал на Гранильщикова и нанес несколько ударов.

«Те, кто переживает эту ситуацию, действительно, со мной все в порядке. Мне очень повезло. Хочется сказать, что я не пальцем деланный. Но на самом деле мне очень повезло, реально. Просто все прошло по касательной. Шесть ножевых ранений. Сейчас все уже нормально выглядит. Моей жизни пока ничего не угрожает. Все ок. Я весел и бодр», – приводит слова Гранильщикова РЕН-ТВ.

Евгений Гранильщиков живет и работает в Москве в разных сферах искусства: снимает фотопроекты, строит инсталляции, создает полнометражные фильмы.