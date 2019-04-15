Галкин показал, как дети поздравили Пугачеву с юбилеем

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видеозапись того, как пятилетние Елизавета и Гарри поздравили свою мать Аллу Пугачеву с днем рождения.

Ролик опубликован на странице Галкина в Instagram. Елизавета и Гарри говорят маме теплые слова, читают стихи и дарят подарки.

«Довели до слез мать с утра», – сетует Пугачева.

Елизавета и Гарри родились 18 сентября 2013 года, двойню выносила суррогатная мать.

В понедельник президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Алле Пугачевой в честь юбилея.

К поздравлениям присоединился и бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал газете ВЗГЛЯД, как Пугачева стала примадонной.

Гостелерадиофонд России по случаю 70-летия Пугачевой опубликовал видеоклип на песню «Айсберг» (1984), который был запрещен в Советском Союзе за недопустимую вольность. Также была названа самая популярная песня исполнительницы.