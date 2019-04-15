Генштаб Франции дал залп к премьере нового сезона «Игры престолов»

Французский генштаб после начала показа финального сезона «Игры престолов» опубликовал снимок танкового залпа, подписав фото словом из валирийского языка.

«Dracarys!» – слово, сопровождающее фото танкового залпа на заснеженном поле в аккаунте генштаба в Twitter.

Напомним, «Dracarys!» – слово из валириийского языка, придуманного писателем Джорджем Мартином для «Игры престолов». Оно означает «драконий огонь», что служит командой для извержения пламени.

Напомним, 14 февраля стартовал показ заключительного сезона «Игры престолов». Ранее Роскомнадзор предупреждал поклонников сериала об опасностях перехода на сайты, обещающие бесплатный просмотр. А агентство Bloomberg к премьере сезона составило рейтинг богатейших домов во вселенной сериала «Игра престолов».