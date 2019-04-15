На военном аэродроме Липецка найдено тело солдата с огнестрельным ранением

Тело 22-летнего солдата срочной службы с огнестрельным ранением было найдено в воскресенье, 14 апреля, на территории военного аэродрома Липецка.

По данным СМИ, погибший был жителем Башкортостана и служил в войсковой части 81819.

Предварительная версия гибели солдата – самоубийство, сообщает Gorod48.ru.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося, сообщает «ЛипецкМедиа».

В конце марта военный следственный отдел СК России по Тверскому гарнизону возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти старшего сержанта Дениса Белоусова, который проходил службу по контракту.