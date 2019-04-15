Польша отправила обратно в Швецию документы о выдаче российских детей

Польша вернула Швеции документы о выдаче российских детей, которых отец вывез из приемной семьи, сообщил представитель минюста Польши.

«Нам поступили из Швеции постановление суда и просьба о выполнении его постановления. Между этими просьбой и постановлением настолько существенные расхождения, что решено отправить обратно в Швецию как постановление, так и просьбу о его выполнении», – рассказал собеседник РИА Новости.

Минюст ожидает дополнительных объяснений от шведской стороны.

Ранее власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции. Его детям разрешили остаться с отцом. Лисов уже получил предложения работы, также ему предоставили жилье в Варшаве.

Россиянин был задержан пограничной службой Польши при попытке вывезти своих детей в Россию. Он забрал из Швеции трех дочерей из приемной семьи мусульман. В Польшу он добрался на пароме и попросил статус беженца.

Его дочерей отдали в приемную семью выходцев из Ливана, так как мать тяжело заболела, а отец якобы не мог справиться с уходом.