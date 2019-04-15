Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 3 копейки – до 64,32 рубля, курс евро вырос на 6 копеек – до 72,76 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 71,48 доллара за баррель, передает РИА «Новости».