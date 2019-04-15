Названы увеличившие число рабочих мест регионы

Число рабочих мест за последние три года больше всего возросло в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Дагестане, но в 55 субъектах страны количество рабочих мест уменьшилось.

На первом месте по числу новых рабочих мест – Подмосковье, где за 2016-2018 годы было создано 224 тыс. рабочих мест, на втором месте – Москва (216 тысяч).

В первую десятку также попали: Краснодарский край (131,5 тыс.), Санкт-Петербург (104,6 тыс.), Дагестан (54,8 тыс.), Челябинская область (40,4 тыс.), Тюменская область (34,6 тыс.), Чечня (30,8 тыс.), Воронежская область (29,7 тыс.) и Ингушетия (27,6 тыс.), сообщает РИА «Новости».

Согласно данным Росстата, в целом за 2018 год в России были трудоустроены почти 73 млн человек.

По информации агентства РИА Рейтинг, за последние три года число рабочих мест выросло в 30 регионах, благодаря чему удалось полностью компенсировать сокращение рабочих мест в других регионах. Но в течение последних 10 лет рост числа рабочих мест наблюдается в 27 регионах, а сокращение – в 56.

«Можно сказать, что происходит планомерный переток рабочих рук и светлых голов в небольшое число регионов-лидеров», – сказано в исследовании.

Аутсайдерами рейтинга стали Свердловская область (-101 тыс. мест), Иркутская область (-64,7 тыс. мест) и Саратовская область (-62,8 тыс.).

Также сокращение рабочих мест в диапазоне от -30 до -50 тыс. наблюдается в Крыму (-47 тыс.), Удмуртии (-36,2 тыс.), Владимирской области (-31,8 тыс.).

Ранее были названы регионы России с самым высоким уровнем занятости.