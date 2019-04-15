Грузинские оппозиционеры подрались из-за жены Саакашвили

Выдвижение жены скрывающегося от грузинского правосудия в Амстердаме Михаила Саакашвили голландки Сандры Руловс кандидатом в мэры города Зугдиди на выборах в мае привело к физическому противостоянию среди сторонников экс-президента, заявил бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Сначала на пост мэра ими рассматривалась кандидатура депутата Никанора Мелия. Но затем его заменили бывшей первой леди. Я знаю, что за этим последовало физическое противостояние», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Предвыборная кампания Руловс в Зугдиди сопровождается регулярными стычками с оппонентами и противостоянием с полицией.

После того, как в 2013 году экс-президент покинул родину, его супруга, проживающая в Грузии с одним из его сыновей, начала принимать активное участие в политической жизни.

Саакашвили заочно обвинен в коррупции и превышении служебных полномочий и осужден за это на три и шесть лет лишения свободы.

Западногрузинский город Зугдиди является административным центром Мингрельской провинции, где проживает немало сторонников экс-президента. Выборы 19 мая здесь проводятся из-за отстранения прежнего мэра, заподозренного в коррупции.