Опубликованы уникальные семейные фото советских полководцев

Министерство обороны России в преддверии празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне дало старт специальному разделу с уникальными семейными фотографиями военачальников.

Проект «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» реализован совместно с Фондом памяти полководцев Победы и посвящен повседневной жизни полководцев Великой Отечественной войны. На сайте ведомства размещены ранее не опубликованные снимки из семейных альбомов полководцев, которые запечатлены в домашней обстановке.

В частности, в разделе есть фотоснимки маршала Советского Союза Георгия Жукова на отдыхе в Сочи и Константина Рокоссовского на охоте, главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, танцующего с супругой, и Семена Буденного с маленьким сыном в военной форме.

После празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с экспозицией фотовыставки смогут ознакомиться военнослужащие, жители и гости Владивостока, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Североморска и Хабаровска.

На прошлой неделе Минобороны опубликовало засекреченные ранее уникальные документы о боях за Крым в годы Великой Отечественной войны.