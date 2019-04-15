Массовая драка произошла в Москве

Очевидцы заявили о массовой драке на юге Москвы, сообщают СМИ.

По информации РЕН ТВ, в драке около дома на Варшавском шоссе участвовали 7–10 человек. В полиции сообщили, что прибывшие на место сотрудники нарушений порядка не зафиксировали.

В марте на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной.