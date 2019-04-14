Скандальная экс-чиновница Глацких перешла на подиум

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая в прошлом году оказалась в центре скандала из-за высказываний о детях, похвасталась участием в модном показе в Екатеринбурге.

«Сегодня был замечательный вечер! Мне выпала честь представить великолепное платье от Модного дома Rubleffka на показе мод Paradise Show в честь 10-летнего юбилея ТЦ «Европа», – написала она в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что она устроилась на должность замдиректора дворца игровых видов спорта «Уралочка».

Глацких прославилась фразой, произнесенной на встрече с представителями молодежных организаций, где она заявила, что государство не просило родителей рожать детей и «ничего не должно» им.

В конце декабря она написала заявление об увольнении по собственному желанию, а 11 февраля сообщила, что больше не является госслужащей.

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