Умерла известная художница Ксения Успенская

Художница Ксения Успенская умерла в Воронеже на 97-м году жизни; самой ее известной картиной считается «Не взяли на рыбалку», которая находится в Третьяковской галерее, сообщает Воронежское отделение Союза художников России.

«13 апреля, вечером, на 97-м году жизни скончалась член СХ России Успенская Ксения Николаевна. Правление Воронежского отделения СХ России соболезнует родным, близким, друзьям и коллегам по искусству», – передает РИА «Новости» сообщение Союза художников.

Член правления отделения Союза художников Валерий Семенов сообщил, что Успенская умерла в Воронеже.

Союз художников отмечает, что она была известным художником в России и за рубежом, ее картинка «Не взяли на рыбалку» находится в Третьяковской галерее.

Успенская родилась в Воронеже в 1922 году. Работала в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта. Работа «Не взяли на рыбалку» выполнена в 1955 году.