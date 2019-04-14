Финал Всероссийской олимпиады по литературе открылся в Калининграде

Более 250 учеников девятых, 10-ых и 11-ых классов из 72 регионов России собрал финал Всероссийской олимпиады по литературе, который начался в Калининграде, торжественная церемония открытия прошла в субботу в Балтийском Федеральном университете им. Иммануила Канта.

Участники финала прошли через отборочные туры в своих школах, муниципальных образованиях и регионах. Победа в заключительной части, которая включает три тура, дает им право на поступление без экзаменов в любой вуз страны по направлениям, связанным с литературой, передает ТАСС.

«Мы рады, что у нас проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады по литературе. Это всегда престижно для регионов, поскольку [на финал] приезжают дети со всех уголков страны, в работе жюри участвуют люди, известные в филологии, в своей отрасли. Максимально для наших школьников, для нашей области берем от такого приезда, такого взаимного обогащения и общения», – сказал в рамках церемонии открытия олимпиады заместитель председателя областного правительства Илья Баринов.

Он выразил уверенность что атмосфера прибалтийского региона поможет участникам состязаний избавиться от лишнего волнения и добиться максимальных результатов.

Председатель жюри олимпиады руководитель департамента общей и прикладной филологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Елена Пенская отметила, что участие в олимпиаде должно стать стимулом для дальнейшего развития потенциала ее участников. «Участие в олимпиаде – это прежде всего проба своих творческих сил, это открытие мира, это очень увлекательная игра, это путешествие, это обретение новых друзей и это, мы надеемся, творческий рост», – сказала она.

Ребят, приехавших в Калининград, перед началом состязаний приветствовал известный российский драматург, театральный режиссер и писатель Евгений Гришковец. «Успехов в чтении, успехов в изучении литературы можно добиться только самостоятельно. Это ваше время, вы его решили потратить, вы решили быть умными», – сказал он.

Все этапы олимпиады пройдут в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря. С 14 по 18 апреля участникам предстоит провести комплексный анализ прозаических и поэтических произведений, выполнить несколько заданий, связанных со знанием текстов классических произведений русской литературы, ее теорией и историей, культурно-исторической эрудицией, а также написать работу в определенном жанре, рассказали в министерстве образования области.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады определятся после выполнения заданий во всех турах. Итоговый результат каждого участника будет подсчитан как сумма баллов за каждое задание на всех турах олимпиады. Оценку работам дадут члены жюри, в состав которого вошли более 20 специалистов, представляющих различные учебные заведения страны, в том числе БФУ. Именно они определят число призеров и победителей, количество которых не превысит 40 % от общего числа конкурсантов.

Участники олимпиады познакомятся с историей и культурой самого западного региона страны. Для ребят будут организованы экскурсии во все музеи Калининграда и курортного города Зеленоградска, на побережье Балтийского моря, они побывают на уникальной Куршской косе – одном из самых популярных туристических мест в области.

Олимпиады по литературе в масштабах России начали проводиться с 1995 года. Они включают школьный, муниципальный и региональный этапы, пройдя которые участники попадают в заключительный тур, определяющий победителей. Заключительный этап олимпиады в разные годы проводился в Москве, Казани, Белгороде, Ярославле, Химках (Московская область) и Курске. Калининград выбран местом его проведения в 2019 году впервые.