В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из-за финансового спора

Приезжий из ближнего зарубежья погиб в перестрелке в Московской области из-за финансового спора, еще один мужчина пострадал, сообщила представитель Главного следственного управления СК по региону Ольга Врадий.

Врадий сообщила ТАСС, что конфликт произошел в ночь на воскресенье, 14 апреля, на автодороге вблизи поселка Измайлово Ленинского района. Ссора, по ее словам, возникла на почве возврата денежных средств за некачественный товар.

«В результате неизвестный произвел не менее трех выстрелов из неустановленного оружия в оппонента и его знакомого», – сообщила Врадий.

32-летний уроженец ближнего зарубежья погиб в результате ранения в живот, его тело обнаружили на заднем сиденье автомобиля, припаркованного у одного из домов по улице Лебедянской в Москве. Кроме того, в московскую больницу с касательным огнестрельным ранением в области головы обратился 36-летний знакомый погибшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»). Причастных к убийству разыскивают.

В начале марта в подмосковном кафе произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.