На НПЗ в Перми произошел пожар

На установке нефтеперерабатывающего завода в Перми «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» произошло возгорание, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю.

14 апреля в 9.25 мск пожарные диспетчеры получили сообщение о возгорании на НПЗ на улице Промышленной, 84. Пожар произошел на установке АВТ-5, передает РИА «Новости».

«К моменту прибытия первых пожарных подразделений происходило факельное горение. В 9.39 (мск) пожар локализован. В 9.47 (мск) – ликвидация открытого горения», – сообщает МЧС.

Девять работников предприятия эвакуировали в безопасную зону. Никто не пострадал.

«Городу ничего не угрожает, причины выясняются. Сам объект остановлен, остальной завод работает в штатном режиме», – добавили в компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В 10.32 пожар был потушен. При этом сотрудники предприятия локализовали возгорание еще до приезда пожарных.