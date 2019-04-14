Под Пермью две школьницы отравились содержимым найденного свертка

В поселке Яйва Пермского края две девятилетние школьницы попробовали содержимое найденного свертка и попали в больницу с признаками отравления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В полицию из больницы поступило сообщение о том, что с признаками отравления были госпитализированы две девятилетние школьницы. Установлено, что девочки нашли на улице сверток, попробовали содержимое и почувствовали недомогание. Родители вызвали им скорую помощь», – передает РИА «Новости» сообщение ГУ МВД.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

В МВД пока не смогли назвать вещество, которым отравились школьница – пока проводится экспертиза.