Судьям разрешат прерывать футбольные матчи из-за проявлений расизма

Международная федерация футбола подготовила процедуру, которая позволит арбитрам прерывать матчи в случае проявления расизма болельщиками в отношении футболистов, сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«В последние дни было очень грустно видеть ряд расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо, расизму нет места в футболе, равно как и в обществе», – приводит его слова ТАСС.

Инфантино рассказал, что система отмены матчей в случае дискриминационных инцидентов будет трехэтапной.

«ФИФА призывает все ассоциации, лиги, клубы и дисциплинарные органы принять такую же процедуру, а также относиться с нулевой терпимостью к случаям расизма в футболе, применять жесткие санкции за любое подобное поведение», – подчеркнул он.

В текущем сезоне произошли несколько происшествий, связанных с проявлением расизма в футболе. Так, в матче между украинским «Динамо» и английским «Челси», который прошел 14 марта в Киеве и завершился со счетом 5:0 в пользу английской команды, расистским нападкам подвергся английский полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои.

Во встрече между сборными Черногории и Англии 22 марта в Подгорице (1:5) местные болельщики распевали песни расистского характера в адрес защитника сборной Англии Дэнни Роуза.

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в декабре подвергся оскорблениям расистского характера в гостевом матче против «Челси» (0:2), а за неделю до этого в габонского нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга в игре против «Тоттенхэма» (4:2) с трибуны болельщиков гостей был брошен банан.

В июле прошлого года ФИФА рассказала, как следила за расистами в России во время чемпионата мира.