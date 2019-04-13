Музыкант Noize MC прочитал текст «Тотального диктанта» в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) в Москве.

«Надеюсь, все успели морально подготовиться, правильным образом расслабиться и теперь готовы показать свои лучшие результаты», – цитирует обращение рэпера РИА Новости.

Сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в напутствии участникам рассказал, что даже небольшая ошибка в тексте может изменить отношение к самому важному документу.

«Одно неграмотно написанное предложение, отсутствие запятых в очевидных местах – есть конечно не очевидные места, или просто неграмотно написанные слова - сразу формировали другие отношения ко всему документу, даже если он был важный, или написан с точки зрения содержания вполне правильно», – сказал Дворкович.

При этом важнее всего не бояться ошибаться, поскольку это неизбежно, подчеркнул представитель «Сколково».

Напомним, «Тотальный диктант» проводится каждый год в добровольной форме для всех желающих. Цель проекта – дать возможность каждому проверить свое знание языка и пробудить интерес к повышению грамотности. В 2019 году столицей «Тотального диктанта» стал Таллин.

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