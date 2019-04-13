Главу SpaceX Илона Маска решили вовлечь в дело Джонни Деппа о домашнем насилии в отношении бывшей супруги актера Эмбер Херд.

Маска планируют вовлечь в дело из-за обвинений в домашнем насилии, которые были выдвинуты против Деппа, сообщает Page Six.

«Мы направили иск в суд Илону Маску и другим свидетелям, чтобы парировать лавину видео, аудио, фото и показаний», – заявил адвокат актера.

При этом источник, приближенный к Маску, заявил, что «на данный момент Илон ничего не получал».

Тем временем Херд заявила, что Депп менялся, когда находился в состоянии алкогольного опьянения, буквально превращаясь в «чудовище», передает MyJoyOnline.

По ее словам, актер мог быть очень жестоким – душил свою экс-супругу, бил ногами и руками, таскал за волосы.

«Всякий раз, когда он употреблял, я переживала за нас обоих. Он превращался в совершенно другого человека, часто бредящего и жестокого», – заявила она.

Также актриса добавила, что Депп был ревнивым и устраивал скандалы.

Ранее Депп обвинил Херд в романе с бизнесменом Илоном Маском. Он заявлял, что измена началась через месяц после свадьбы.

Актер полагает, что Маск приезжал в его пентхаус в Лос-Анджелесе в тот момент, когда он выезжал из дома. Депп также заявлял, что Херд якобы наносила ему телесные повреждения.

Кроме того, Депп по иску о защите чести и достоинства планирует отсудить у Херд 50 млн долларов.