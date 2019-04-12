Впервые сфотографированная черная дыра получила название

Черная дыра, которую впервые в истории запечатлели на фото, получила гавайское название Powehi, что означает «украшенный темный источник бесконечного созидания».

Название Powehi происходит из гавайского фольклора. Оно упоминалось в песнопении 18-го века Kumulipo, повествующего о сотворении мира. Назвать черную дыру именно так предложил профессор из Университета Гавайев в городе Хило Ларри Кимура, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Уточняется, что такое происхождение имени оправдано, так как два из восьми радиотелескопов, с помощью которых удалось получить снимок, находятся на Гавайях.

Напомним, 10 апреля ученые представили первое в истории изображение черной дыры. Однако в РАН на появление фото отреагировали с печалью.