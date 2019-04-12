Чиновница объяснила «отсутствие служебных романов» в Татарстане

Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина объяснила якобы отсутствие служебных романов в республике.

«Говорят, что Татарстане нет служебных романов. Я спросила: «Почему?» – «У вас же все родственники, все друг друга знают, поэтому даже и не получится. Так вот, хочу сказать, что бытует мнение, что родственники у нас и другие вопросы контролируют. Например, как стать поставщиком крупной компании», – сказала Талия Минуллина на международном инвестиционном форуме в Нижнекамске, сообщает «Бизнес online».

После этого она обратилась к генеральному директору ПАО «Татнефть» Наилю Маганову, спросив, как стать поставщиком компании и нужно ли для этого быть его родственником. Однако Маганов назвал кумовство в компании мифом, призвав бизнесменов участвовать в открытых торгах.

В марте Минуллина отказалась от подаренного своим молодым человеком Porsche, попросив, продать автомобиль и инвестировать полученные средства в Татарстан. Позже она лишилась поклонника, подарившего автомобиль.