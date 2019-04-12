Российские космонавты снялись в роли героев советских фильмов

Известный российские космонавты в честь дня космонавтики снялись для афиш легендарных фильмов советского кинематографа.

«В честь Дня космонавтики сделали вот такие плакаты. Российские космонавты в ролях героев легендарных советских фильмов о космосе», – написала в своем Twitter Маргарита Симоньян.

В частности, российские космонавты попали на афиши таких картин, как «Солярис», «Кин-дза-дза!» и «Тайна третьей планеты».

Героями постеров стали космонавты Олег Котов, Сергей Рязанский, Роман Романенко, Максим Сураев, Александр Самокутяев и Анна Кикина. А роль Алисы в «Тайне третьей планеты» досталась участнице ансамбля «Юные александровцы» Кристине Сунцовой.

В честь Дня космонавтики сделали вот такие плакаты. Российские космонавты в ролях героев легендарных советских фильмов о космосе: «Солярис», «Кин-дза-дза!» и «Тайна третьей планеты». pic.twitter.com/GQsGQ8jVv9 — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 12 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что российские члены экипажа МКС поздравили землян с Днем космонавтики.