Роскосмос стал партнером фестиваля «Нашествие»

Госкомпания «Роскосмос» стала партнером главного музыкального фестиваля страны «Нашествие»; благодаря этому сотрудничеству в 2019 году на поле появится тематический выставочный павильон, гости фестиваля смогут увидеть запуск ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС, сообщил медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев.

Он отметил, что партнерство с Роскосмосом подарило фестивалю в год его 20-летия новый слоган: «Нашествие» уходит в космос!».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил НСН сотрудничество с крупнейшим в России рок-фестивалем. По словам Рогозина, ведущие предприятия госкорпорации представят на поле «Нашествия» свои лучшие космические разработки для многочисленных гостей фестиваля со всей страны.

Экспозиция с уникальными артефактами, макетами аппаратов и первым Луноходом, интерактивы и конкурсы, экспресс-диагностика на право подать заявку в Российский отряд космонавтов, множество тестов с призами и подарками, встречи с известными космонавтами, и даже виртуальные космические гонки над Землей с помощью VR-технологий – вот только часть активностей, которые смогут занять самого искушенного зрителя в перерывах между выступлениями любимых артистов.

С 19 по 21 июля в пользующемся популярностью лектории фестиваля разместится настоящая ночная обсерватория с телескопами: и взрослые, и самые юные посетители оупен-эйра буквально смогут дотянуться до звезд руками. Но и это далеко не все сюрпризы, которые подготовили организаторы и Роскосмос.

20 июля, ранним утром в субботу, посетители фестиваля станут свидетелями запуска ракеты с Земли, которая выведет космический корабль на околоземную орбиту: трансляция пройдет на экранах Главной сцены. По давней доброй традиции, наши космонавты выйдут на связь прямо с МКС, чтобы в прямом эфире поздравить «Нашествие», его зрителей и участников с двадцатилетием. А 21 июля на фестивале будет организован массовый флэшмоб «Космический смайл» для уникального фотоснимка, который сделает спутник с орбиты, и на котором каждый гость «Нашествия» сможет найти себя.

Напомним, что фестиваль «Нашествие-2019» пройдет с 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Участники фестиваля: 25/17, Anacondaz, Casual, F.P.G, Louna, Lumen, STIGMATA, The HATTERS, Аквариум, Алиса, Би-2, Браво, Бригадный подряд, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Громыка, Гудтаймс, Дельфин, ДДТ, Казускома, кис-кис, Кирпичи, Мумий Тролль, Мураками, Нейромонах Феофан, Нервы, Ночные Снайперы, Операция Пластилин, Пикник, План Ломоносова, Сурганова и оркестр, Сплин, Тролль Гнет Ель и еще более 100 артистов на трех сценах.