Футболист Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артем Дзюба исполнил желание тяжелобольного ребенка – 11-летнего Святослава Кирикова из Петрозаводска.

Святославу поставлен диагноз – острый лейкоз. В пятницу мальчик посетил тренировку «Зенита», позднее запланирован мастер-класс от футболиста для юного болельщика, сообщает «Пятый канал».

Желание посмотреть, как игроки сборной готовятся к матчам, у мальчика возникло во время визита фан-зоны чемпионата мира в Москве прошедшим летом. После двух лет лечения его болезнь начала отступать, в настоящее время он посещает больницу для наблюдения.

Дзюба был назначен капитаном сборной России осенью 2018 года после того, как о завершении карьеры в национальной команде объявил вратарь Игорь Акинфеев. Всего в составе национальной команды нападающий провел 34 матча, забив 16 голов. В составе «Зенита» в текущем сезоне футболист провел 31 матч во всех турнирах, забив 10 голов и отдав девять голевых передач.

Проект «Мечтай со мной» помогает детям (до 17 лет) и пожилым людям (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим их жизни.

«Мечтай со мной» реализуется в рамках Года добровольца в России и является одним из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Напомним, на Международном форуме добровольцев в декабре прошлого года глава государства подошел к стенду проекта «Мечтай со мной» и вытянул пять последних конвертов с заветными мечтами детей, первая из которых исполнилась уже через три дня.

Для восьмилетней Вероники Макаровой была проведена экскурсия по «Мосфильму» режиссером Кареном Шахназаровым. Девочка также встретилась с Никитой Михалковым, организовавшим для нее поход на театральное представление, и с Владимиром Машковым, пригласившим Веронику на репетицию актеров.

15 декабря благодаря президенту исполнилась мечта еще одного ребенка – 14-летнего «хрустального мальчика» Артема Пальянова из Ленинградской области, который посмотрел на Санкт-Петербург с высоты птичьего полета.

20 декабря президент России встретился с Региной Парпиевой из Нижегородской области и дал ей эксклюзивное интервью. Именно об этом мечтала девочка, полностью потерявшая зрение девять лет назад.

25 декабря подросток из Башкирии Арслан Каипкулов исполнил свою мечту – он попал на борт президентского самолета, чтобы снять материал об этом самолете.

Два дня спустя, 27 декабря, 10-летний Николай Кузнецов из Ставропольского края встретился с Владимиром Путиным в официальной резиденции президента в Кремле. Мальчик побеседовал с главой государства и попросил его подписать экипировку для занятий самбо.

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