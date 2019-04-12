Беглов посетил планетарий и пообщался c жителями Московского района Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках инспекционного объезда Московского района города посетил планетарий на Обводном канале, который открылся после реконструкции в 2017 году и является самым крупным планетарием в Европе.

В планетарии Беглову рассказали о фестивале науки и техники Science Fest, который пройдет в августе. Мероприятие объединит 10 городских площадок, ожидается участие более 70 спикеров со всего мира. Идея градоначальнику понравилась. Ранее он не раз говорил, что необходимо возрождать лучшие традиции российской образовательной школы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Беглов также обратил внимание на тему создания комфортной городской среды. Так, собравшиеся в сквере у Библиотеки Друзей жители района рассказали Беглову, что очень любят гулять по Пулковскому парку, однако не могут делать это в темное время суток из-за отсутствия нормального освещения. Врио губернатора отметил, что парку не хватает не только света и пообещал выделить 198 млн рублей на улучшение территории.

«Мы выделили деньги на 2019 год, порядка 100 миллионов рублей. И на 2020 год 98 миллионов рублей. Поэтому в 2020 году завершим комплексное благоустройство этого парка. Парк хороший, востребованный. Но он должен быть светлым. Освещение нужно сделать», – заявил Беглов, сообщает «Мойка78».

Он также заметил, что работу над парком можно доверить той же компании, которая занималась благоустройством сквера, где и проходила встреча.

Кроме того, Беглов задал главе Московского района Владимиру Ушакову вопросы, которые каждый день поступают ему на страницу в соцсети «ВКонтакте». Врио губернатора отметил, что в сутки ему могут написать до 7 тыс. обращений. Беглов добавил, что такой формат работы значительно экономит время. Теперь подчиненные стали реже заглядывать к нему в кабинет, поскольку любая встреча с членами правительства и другими чиновниками начинается со списка вопросов от горожан.