Экс-участника «Дома-2» приговорили за избиение жены

В Борисоглебске был вынесен приговор экс-участнику реалити-шоу «Дом-2» Роману Карамышеву, обвиняемого в избиении бывшей жены.

Мужчина осудили условно на три года с испытательным сроком четыре года, передает «Вести Воронеж».

Суд признал Карамышева виновным по трем эпизодам: избиение, распространение сведений о частной жизни потерпевшей и публикация порнографии. Помимо условного срока, мужчина будет обязан находиться дома с 22.00 до 6.00. Также ему запрещено четыре года пользоваться соцcетями.

Сообщается, что сам Карамышев на протяжении следствия и судебного процесса отказывался признавать вину, перекладывая ответственность за события на бывшую супругу. Прокуратура, требовавшая для обвиняемого четыре года заключения, вероятнее всего, обжалует приговор, отмечается в сообщении.

Об избиении экс-участником «Дома-2» своей бывшей жены стало известно в прошлом году. Сообщалось, вскоре после возвращения Карамышева с телепроекта его экс-супруга заявила на него в полицию. После конфликта Карамышев загрузил в интернет интимные фотографии и видеозаписи с пострадавшей.

Ранее в Москве на съемной квартире было обнаружено тело 20-летней экс-участницы «Дома-2» Полины Лобановой.