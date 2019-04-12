После смерти пациента в запертой комнате больницы завели дело

Следственный комитет завел уголовное дело после смерти пациента с пневмонией, которого закрыли в маленькой комнате для душевнобольных в бурятской больнице.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», – цитирует РИА «Новости» сообщение СК.

Дело передали в отдел по расследованию особо важных дел регионального СК, назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам расследования соответствующим должностным лицам вынесут представления.

В субботу на место происшествия собирается прибыть и.о. руководителя республиканского СК Сергей Базаров, где он встретится с родственниками умершего, сотрудниками медицинского учреждения и свидетелями.

Между тем вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минтруду, Минпросвещения, Минздраву, Роструду, Росздравнадзору и Роспотребнадзору разработать и представить в правительство план по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки психоневрологических интернатов. Согласно итогам проверки, нарушения были обнаружены в 80% учреждений.

Также Голикова поручила Минпросвещения заняться подготовкой адаптивных программ обучения для проживающих в психоневрологических интернатах в возрасте 18 лет и старше и не получивших ранее общего образования, следует из протокола заседания, опубликованного на сайте совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере.

В этом же документе говорится, что вице-премьер поручила подготовить адаптивные программы и для профессионального обучения.

Напомним, в Бурятии врачи закрыли тяжелобольного пациента с пневмонией в «душной комнатенке, чтобы не убежал». Сообщается, что агонию мужчины врачи перепутали с психозом, после чего без проведения должного обследования перевели его «в палату для временного помещения больных в возбужденном состоянии и психическими отклонениями», где наутро пациента обнаружили мертвым. Отмечается, что отцу погибшего пришлось срезать замок болгаркой.