Дипломаты опровергли создание в ЕС «сети поддержки России»

Российское посольство в Италии опровергло сообщения римской газеты la Repubblica от 6 апреля о якобы существующем «плане по построению сети политической поддержки России в странах ЕС».

Ранее в материале под заголовком «Россия. Большая сеть по управлению партиями в Евросоюзе» издание, в частности, утверждало, что такого рода документ был подготовлен и направлен в апреле 2017 года по электронной почте неким помощником одного из депутатов Госдумы.

«В нижней палате российского парламента 450 депутатов, и каждый из них может иметь до семи помощников. Что, кому и от чьего имени, тем более по электронной почте два года назад мог написать один из этих 2-3 тысяч человек, очевидно не имеет никакого значения с точки зрения формирования внешней политики России, в частности, в отношении Италии», – говорится в комментарии российского посольства, который в пятницу опубликовала la Repubblica.

В дипмиссии отметили, что попытки выжать сенсацию из отдельных заявлений по России некоторых депутатов итальянского парламента или тем более их помощников также могли бы привести к «серьезным недоразумениям», передает РИА «Новости».

«Рекомендуем автору ориентироваться не на чью-то перехваченную личную переписку, а на официальную позицию российского руководства, которое отнюдь не скрывает стремления к развитию взаимовыгодных связей с Италией, нашим приоритетным партнером в Европе. Попытки приписать нашей стране вмешательство во внутренние дела Италии абсолютно безосновательны и контрпродуктивны», – отмечает посольство.

Там отметили, что «домыслы насчет некоего «документально подтвержденного политического сговора» беспочвенны».

Напомним, в начале апреля новая обложка американского журнала Time была посвящена «тайному плану» российского президента Владимира Путина; главу российского государства изобразили опирающимся руками на земной шар.