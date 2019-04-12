Подозреваемый в вымогательстве у Facebook американец попросил убежища в Эквадоре

Гражданин США Пол Челья, который подозревается Вашингтоном в мошенничестве и вымогательстве денег у Facebook, запросил убежища в Эквадоре, сообщило агентство EFE со ссылкой на адвоката Роберто Кальдерона.

Челья представил властям просьбу о предоставлении убежища для того, чтобы таким образом «были защищены его основные права, так как он считает, что его жизни и членов его семьи будет грозить опасность (в случае экстрадиции в США)», сообщил Кальдерон. За счет этого американец, который сейчас содержится в одной из тюрем в эквадорской столице Кито, надеется избежать выдачи судебным органам Соединенных Штатов, передает ТАСС.

В августе 2016 года бизнесмен Пол Челья, вынужденный бежать из США, заявил, что располагает доказательствами инвестиций в Facebook со стороны ЦРУ, за что его якобы приказали убить.

13 февраля Национальный верховный суд Эквадора решил удовлетворить запрос США о выдаче Чельи. Однако окончательное решение по этому вопросу должен принять Конституционный суд южноамериканской страны, этой же инстанции предстоит рассмотреть запрос американца о предоставлении убежища. Пока не будет обнародован вердикт КС, Челья не может быть передан юстиции США.

Кальдерон назвал чистым совпадением тот факт, что Челья представил петицию о предоставлении ему убежища в Эквадоре 11 апреля – в тот же день, когда власти этой страны отказали в защите основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который в течение почти семи лет скрывался в эквадорском посольстве в Лондоне.