Российские члены экипажа МКС поздравили землян с Днем космонавтики

Россияне-члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили землян с Днем космонавтики.

Кононенко заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter Роскосмоса, что 12 апреля 2019 года «исполняется ровно 58 лет с того дня, когда ракета-носитель «Восток» впервые доставила Юрия Алексеевича Гагарина на орбиту Земли, открыв нам космические горизонты.

Он подчеркнул, что «этот день снова и снова заставляет всех нас гордиться тем, с какой самоотдачей работали наши предшественники, чтобы стать первыми». Космонавт добавил, что научно-технический задел, созданный в прошлом, «дал мощный импульс для развития мировой космонавтики».

Овчинин заявил, что «сегодня перед нами стоит ответственная задача: со всем опытом, с которым мы получили и переняли у первых, сделать мощный рывок вперед, это даст нам лучшие позиции в науке и технологиях, поможет укрепить репутацию передовой космической державы».

«Мы уверены, все, что создается для космоса, обязательно будет востребовано и в других сферах человеческой деятельности, а значит – принесет пользу цивилизации. С праздником вас, друзья, с Днем космонавтики», – сказал он.

В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев в Twitter поздравил россиян с Днем космонавтики, отметив, что первый полет в космос - одно из величайших событий в мировой истории.

«Ракетно-космическая отрасль и в те годы, и сегодня – это самоотверженный труд настоящих профессионалов, людей, которые живут мечтой о космосе. С Днем космонавтики!», – написал он.

Международный день космонавтики отмечают во всем мире 12 апреля в память о первом космическом полете, совершенном советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным в 1961 году.

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