Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 1 копейку – до 64,62 рубля, курс евро поднялся на 19 копеек, составив 72,91 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 71,06 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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