Нефть подорожала после падения более чем на 1%

Мировые цены на нефть в ходе торов в пятницу утром растут после снижения более чем на 1% по итогам предыдущих торгов на статистике по росту запасов сырья в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,34%, составив 71,07 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,41% – до 63,84 доллара за баррель, передает РИА «Новости».