В МИД Эквадора назвали сумму затрат на безопасность Ассанжа

Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что на обеспечение безопасности создателя WikiLeaks и журналиста Джулиана Ассанжа с 2012 по 2018 годы страна потратила 5,817 млн долларов.

Валенсия утверждает, что за это же время на питание, оплату медицинских расходов и стирку одежды для Ассанжа потрачены еще почти 400 тыс. долларов, а на юридические услуги в 2012 году – еще 300 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Ранее Эквадор обвинил Ассанжа во вмешательстве в дела страны. Отказ действующего главы государства Ленина Морено в убежище журналисту экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал предательством.

Напомним, Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы либо смертная казнь в связи с публикацией секретных документов Госдепартамента США.

Несмотря на опровержение МИД Эквадора информации о выдаче журналиста, Морено все же принял решение отказать Ассанжу в дипломатическом убежище и раскритиковал за «невежливое» и «агрессивное» поведение. Великобритания сообщила, что Ассанж арестован сотрудниками полиции в посольстве Эквадора в Лондоне в связи с запросом американских властей о его экстрадиции.