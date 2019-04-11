Таллин возглавил русскоязычный мэр

В ходе заседания Таллинского городского собрания мэром эстонской столицы избрали заместителя главы партии Центра председателя Таллинского городского собрания русскоговорящего корейца Михаила Кылварта.

За кандидатуру Кылварта проголосовали 45 депутатов городского собрания из 70 голосовавших, остальные были против, пишет «Интерфакс».

Новый мэр является представителем ведущей в нынешней правящей коалиции партии Центра, за которую обычно голосуют порядка 70-80% русскоговорящих избирателей. Кылварт активно защищает русский язык и русские школы в Эстонии. В 2010 году его избрали в Совет русских школ, которые сражаются за сохранение в стране русскоязычного образования.

Кылварт родился в Казахстане, однако по национальности является корейцем.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против русского языка в школах.

Напомним, против русского языка в Эстонии ведется активная борьба, несмотря на то, что более 20% школьников страны учатся в русских школах. В начале февраля в Эстонии призывали отказаться от проведения Тотального диктанта по русскому языку в Таллине.