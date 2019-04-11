RT поставила британские телеканалы в «неловкую ситуацию»

Британские телеканалы пропустили момент выхода основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора и теперь вынуждены приобретать кадры у Ruptly – агентства, входящего в состав телевизионной компании Russia Today, пишет The Guardian.

Кадры, на которых сотрудники полиции выносят из эквадорского посольства Ассанжа, попали в объектив оператора Ruptly, дочернего агентства RT. Британские же каналы «попали в неловкую ситуацию, так как при освещении события, произошедшего у них под носом, в центре Лондона, вынуждены использовать кадры новостной организации, работающей при поддержке российского правительства», передает текст статьи британского издания RT.

Источники Guardian сообщают, что с 5 апреля существовала некая договоренность, согласно которой Би-би-си, ITN и Sky News по очереди будут выставлять камеру перед посольством. Они условились поделиться любым видеоматериалом, но в выходные редакторы отделов новостей пришли к выводу, что в ближайшее время Ассанж не покинет здания. В связи с этим они отказались от договоренности и пропустили ключевой момент.

Guardian пишет, что RT давно поддерживает Ассанжа и связанные с ним начинания, поэтому возникли предположения, что новостной организации могли намекнуть на предстоящий арест. Однако сотрудники Ruptly утверждают, что объяснение этому более простое - они были более настроены на то, чтобы в любое время перед зданием дежурил их оператор.

В итоге именно RT получила мировой эксклюзив, а предоставление лицензии на использование видеоматериала может принести немалые деньги.

Guardian пишет, что ранее британская полиция негласно информировала СМИ о готовящихся громких задержаниях, но после дела Клиффа Ричарда ситуация изменилась – тогда над домом певца кружил вертолет Би-би-си, а обвинений предъявлено так не было. Со стороны певца же последовал иск на крупную сумму.

Напомним, новый президент Эквадора Ленин Морено принял решение отказать Ассанжу в дипломатическом убежище. В итоге он был арестован сотрудниками полиции в посольстве Эквадора в Лондоне по запросу американских властей о его экстрадиции.

В Британии судья признал не представшего перед судом Лондона в 2012 году основателя WikiLeaks виновным в нарушении условий освобождения под залог. Ему грозит до года заключения. Сам Ассанж опасается экстрадиции в США, где ему грозит смертная казнь.