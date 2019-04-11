Волочкова объяснила свой совет покинуть Россию всем недовольным

Взгляд
11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
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США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

Госсекретарь Помпео (слева) и генерал Хайтен олицетворяют принципиально разные подходы к СНВ в американской элитеФото: Erin Scott, Yuri Gripas/Reuters
Ракетный комплекс «Авангард», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал» – все это новейшее оружие должно стать предметом переговоров между Россией и США. По крайней мере, именно такие требования озвучил глава Госдепа Майк Помпео. Под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий. Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Санкции США довели Судан до путча

Военный переворот пользуется неподдельной поддержкой граждан, во всяком случае, жителей столицыФото: Social Media/Reuters
Суданский президент Омар аль-Башир, который правил страной почти тридцать лет, ушел в отставку по «настоятельной просьбе» захвативших власть военных. Армия выступила на стороне протестующих суданцев, недовольных экономическим положением в стране на фоне американских санкций. События в Судане могут иметь прямые последствия для ВМФ России. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

Андрей Манчук, политолог
Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...

Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
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Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
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            Волочкова объяснила свой совет покинуть Россию всем недовольным

            11 апреля 2019, 18:03

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала свое высказывание о том, что «все, кому здесь не так», могут переехать из России в другие страны; она заявила, что заявление вырвано из контекста.

            «Фразы в СМИ выдернуты из контекста интервью. Я не политолог, я высказала в эфире свое личное мнение, что нельзя во всем винить только президента. Это все. А на меня все набросились как обычно», – прокомментировала Волочкова РИА «Новости».

            Она также добавила, что хотела просто поддержать президента России.

            Ранее сообщалось, что во время радиоэфира Анастасия Волочкова предложила всем недовольным политической ситуацией в стране переехать из России в другие государства. Также она советовала тем гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума, больше работать.


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