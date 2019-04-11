Волочкова объяснила свой совет покинуть Россию всем недовольным

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала свое высказывание о том, что «все, кому здесь не так», могут переехать из России в другие страны; она заявила, что заявление вырвано из контекста.

«Фразы в СМИ выдернуты из контекста интервью. Я не политолог, я высказала в эфире свое личное мнение, что нельзя во всем винить только президента. Это все. А на меня все набросились как обычно», – прокомментировала Волочкова РИА «Новости».

Она также добавила, что хотела просто поддержать президента России.

Ранее сообщалось, что во время радиоэфира Анастасия Волочкова предложила всем недовольным политической ситуацией в стране переехать из России в другие государства. Также она советовала тем гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума, больше работать.