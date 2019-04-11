Рогозин пообещал запускать выдающихся россиян в космос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что выдающихся россиян планируется премировать полетом в космос.

«Мы дальше пойдем на премии. Будем не за деньги уже возить, а за уникальные достижения. Уникального ученого, уникального гражданина России, учителя», – приводит «Интерфакс» слова Рогозина в ходе пресс-конференции в Москве.

В 1984 году американская учительница выиграла в конкурсе «Учитель в космосе». В конце января 1986 года «Челленджер» с семью астронавтами на борту взорвался сразу после взлета, в результате чего все члены экипажа погибли.