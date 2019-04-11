В здании Госдумы найден мертвым помощник покойного экс-главы ФСБ

В здании Госдумы скончался помощник депутата, бывшего главы ФСБ России Николая Ковалева, умершего 5 апреля.

«Скончался помощник депутата Николая Ковалева. Его имя Шамарин Сергей Владимирович, 1957 года рождения. Он скончался сегодня на рабочем месте. Это очень трагическое известие», – сообщил источник в нижней палате парламента «Интерфаксу».

Напомним, 5 апреля скончался Николай Ковалев. Он был депутатом на протяжении нескольких созывов, а ранее работал в спецслужбах, в 1996-1998 годах возглавлял ФСБ.