Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан в Челябинске в приемной президента, он выслушал нескольких жителей, которые поделились проблемами своих муниципалитетов.

На личном приеме Текслер подчеркнул, что нужно обеспечить жителей села Кременкуль питьевой водой, так как они вынуждены закупать бутилированную из-за плохого качества воды из скважин, сообщает «Первый областной».

«Проблему решать нужно. Это очевидно! По поводу строительства водовода: если это оптимальное решение, значит решение нужно принимать. Делайте, ускоряйте процесс максимально. Поселку в этой части надо будет помочь», – отметил Текслер.

Также он распорядился об ускорении темпов газификации в селе Аргаяш, где местные жители еще в 2012 году на собственные средства сделали госэкспертизу и проектно-сметную документацию.

Кроме того, он поддержал просьбу жительницы села Бобровка Троицкого района о закупке необходимых спортивных снарядов и инвентаря для муниципалитета.

О необходимости реагировать на такие жалобы главам муниципалитетов Алексей Текслер напомнил на совещание с правительством региона.

«Вы видите, что я по-разному погружаюсь в проблематику региона. Проблем много, зачастую они в зоне ответственности муниципалитетов. Обратите внимание на улучшение жизни граждан, отговорки на нехватку бюджета не работают, чистоту и порядок можно и со скромным бюджетом обеспечить. Как и решить вопрос с решением базы спортивного объекта и объекта культуры», – подчеркнул врио губернатора Челябинской области.

10 апреля Текслер также посетил трамвайное депо № 1, чтобы лично осмотреть состояние городского электротранспорта. Результатами поездки он остался недоволен и дал поручение городским властям за две недели разработать проект развития городского транспорта.