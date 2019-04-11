Пассажирке с двумя фамилиями предложили заплатить за два места в Пулково

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11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 16:38  |  vz.ru
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
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США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

Госсекретарь Помпео (слева) и генерал Хайтен олицетворяют принципиально разные подходы к СНВ в американской элитеФото: Erin Scott, Yuri Gripas/Reuters
Ракетный комплекс «Авангард», ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Кинжал» – все это новейшее оружие должно стать предметом переговоров между Россией и США. По крайней мере, именно такие требования озвучил глава Госдепа Майк Помпео. Под видом готовности к переговорам о продлении важнейшего договора СНВ-3 США выставили перед Россией ряд заведомо невыполнимых условий. Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Санкции США довели Судан до путча

Военный переворот пользуется неподдельной поддержкой граждан, во всяком случае, жителей столицыФото: Social Media/Reuters
Суданский президент Омар аль-Башир, который правил страной почти тридцать лет, ушел в отставку по «настоятельной просьбе» захвативших власть военных. Армия выступила на стороне протестующих суданцев, недовольных экономическим положением в стране на фоне американских санкций. События в Судане могут иметь прямые последствия для ВМФ России. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу

Андрей Манчук, политолог
Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...

Россия играет в Катаре на новой шахматной доске

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
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Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
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            Пассажирке с двумя фамилиями предложили заплатить за два места в Пулково

            11 апреля 2019, 15:54

            Текст: Наталья Ануфриева

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            В петербургском аэропорту Пулково сотрудники предложили пассажирке оплатить два места в самолете – у женщины российский и французский паспорта, в одном указана фамилия бывшего мужа, а в другом – девичья.

            Женщина рассказала, что у нее два иностранных паспорта – один российский с фамилией бывшего супруга, а второй – французский, где фигурирует девичья фамилия, передает «Ридус».

            «Так сложилось, что во Франции признается только девичья фамилия – фамилия, данная при рождении. И вот уже 15 лет я летаю с двумя паспортами, прилагая к ним свидетельства о рождении и о смене фамилии. И никогда и нигде не возникало при этом никаких проблем. А в этот раз я попала на слишком бдительную девушку, работающую в Пулково, которая категорично заявила, что двух фамилий (...) быть не может», – сообщила пассажирка.

            Сотрудники аэропорта сначала предложили женщине за определенную плату поменять местами ее фамилии в билете, а затем, тоже платно, вовсе убрать из билета девичью фамилию. Однако в последнем случае возникли бы проблемы уже во Франции.

            В итоге сотрудники Пулково заявили, что женщина должна оплатить два места и зарегистрировать одно из них на ее девичью фамилию, другое – на фамилию мужа.

            «То есть хоть я и лечу в единственном экземпляре, но должна дважды оплатить билет до Парижа и разместиться на двух креслах. Одно кресло займет мой французский паспорт и голова, а другое – российский и все остальное тело», – поделилась пассажирка, добавив, что из-за стресса в аэропорту ей стало плохо, произошел микроинфаркт.

            После того, как женщине оказали медицинскую помощь, к стойке регистрации подошел руководитель сотрудников и, разобравшись в ситуации, проводил пассажирку с двумя фамилиями на посадку.

            В пресс-службе Пулково сообщили, что информация об этом инциденте не поступала в управляющую компанию аэропорта – ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

            Отмечается, что, согласно правилам, агент пассажирского отдела во время проведения процедуры регистрации обязан сверить личные данные пассажира с данными, внесенными в систему регистрации, и в случае расхождения информации сотрудник аэропорта не имеет права зарегистрировать пассажира и его багаж, а также выдать посадочный талон.

            На ваш взгляд

             
            Вы боитесь летать на самолетах?


            Обсуждение: 52 комментария

            Ранее сбежавшая пациентка уфимской психбольницы едва не улетела в Москву без билета. Позже выяснилось, что в момент, когда женщина проходила вместе с экипажем, ее не заметили из-за маленького роста.


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