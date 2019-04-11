Пассажирке с двумя фамилиями предложили заплатить за два места в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники предложили пассажирке оплатить два места в самолете – у женщины российский и французский паспорта, в одном указана фамилия бывшего мужа, а в другом – девичья.

Женщина рассказала, что у нее два иностранных паспорта – один российский с фамилией бывшего супруга, а второй – французский, где фигурирует девичья фамилия, передает «Ридус».

«Так сложилось, что во Франции признается только девичья фамилия – фамилия, данная при рождении. И вот уже 15 лет я летаю с двумя паспортами, прилагая к ним свидетельства о рождении и о смене фамилии. И никогда и нигде не возникало при этом никаких проблем. А в этот раз я попала на слишком бдительную девушку, работающую в Пулково, которая категорично заявила, что двух фамилий (...) быть не может», – сообщила пассажирка.

Сотрудники аэропорта сначала предложили женщине за определенную плату поменять местами ее фамилии в билете, а затем, тоже платно, вовсе убрать из билета девичью фамилию. Однако в последнем случае возникли бы проблемы уже во Франции.

В итоге сотрудники Пулково заявили, что женщина должна оплатить два места и зарегистрировать одно из них на ее девичью фамилию, другое – на фамилию мужа.

«То есть хоть я и лечу в единственном экземпляре, но должна дважды оплатить билет до Парижа и разместиться на двух креслах. Одно кресло займет мой французский паспорт и голова, а другое – российский и все остальное тело», – поделилась пассажирка, добавив, что из-за стресса в аэропорту ей стало плохо, произошел микроинфаркт.

После того, как женщине оказали медицинскую помощь, к стойке регистрации подошел руководитель сотрудников и, разобравшись в ситуации, проводил пассажирку с двумя фамилиями на посадку.

В пресс-службе Пулково сообщили, что информация об этом инциденте не поступала в управляющую компанию аэропорта – ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Отмечается, что, согласно правилам, агент пассажирского отдела во время проведения процедуры регистрации обязан сверить личные данные пассажира с данными, внесенными в систему регистрации, и в случае расхождения информации сотрудник аэропорта не имеет права зарегистрировать пассажира и его багаж, а также выдать посадочный талон.

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