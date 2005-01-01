Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Межконтинентальная тяжелая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний, сообщил президент Владимир Путин. Глава государства добавил, что гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет» поставлены на боевое дежурство.

Российский лидер на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий отметил, что в последние годы ведется «масштабная планомерная работа по комплексному развитию армии, насыщению войск передовой техникой».

«Так, ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН», – приводит его слова РИА «Новости».

Президент сообщил, что «успешно проходят завершающие испытания ракеты «Сармат», поставлены на боевое дежурство комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет».

Накануне Путин объяснил, что демонстрация новейшего вооружения в ходе прошлогоднего послания Федеральному Собранию была необходима для того, чтобы успокоить россиян.

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