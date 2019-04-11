Глава Забайкалья организовал осмотр детей ведущими нейроонкологами

Ведущие специалисты федеральных клиник в области нейроонкологии проконсультировали в Чите 30 детей по договоренности врио губернатора края Александра Осипова с благотворительным фондом Константина Хабенского, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Врачи провели консультации для 30 маленьких пациентов в краевом онкологическом диспансере в Чите. Это дети из Читы и районов Забайкальского края. Кроме того, специалисты из федеральных клиник провели семинар для врачей-практиков, студентов Читинской государственной медицинской академии», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

На семинаре в Чите выступили нейрохирурги, рентгенологи, онкологи, психологи и другие специалисты. Главной темой обсуждения стали ключевые аспекты диагностики и лечения опухолей мозга у детей. Медработники разобрали, как врачу первичного звена распознать симптомы опухоли центральной нервной системы и какие есть современные подходы к лечению.

«Основная цель нашего приезда – лекции для профессионального сообщества, где мы в простой, доступной форме интерактива рассказываем о диагностике и лечении заболеваний головного мозга. Болезнь эта тяжелая, и диагнозы ставятся поздно. С помощью специалистов фонда Константина Хабенского мы учим врачей своевременно распознавать симптомы. Даже в случае злокачественного новообразования мы руки не опускаем, возможности медицины сегодня просто невероятны», – добавила старший научный сотрудник национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Елена Хухлаева.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Адресную помощь за это время получили более 2 тыс. детей, психологическая помощь оказана более 7 тыс. семей. В образовательных проектах поучаствовали более 5,5 тыс. специалистов.

По мнению экспертов, Осипов использует полученные на федеральном уровне компетенции, навыки и связи для решения конкретных проблем жителей региона. А история о девочке-инвалиде, когда Осипов не смог сдержать слез, говорит о его способность сопереживать людям.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявлял о том, что Осипову за сто дней удалось сдвинуть ворох проблем в Забайкалье.