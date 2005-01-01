Жена Кокорина отреагировала на «имитацию секса» футболистом

Супруга Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что не станет рассказывать о своих чувствах, возникших во время свидетельских показаний Екатерины Бобковой, якобы имитировавшей секс с футболистом.

«Я не буду давать никаких комментариев и говорить о своих эмоциях, потому что вас это не касается! Это наша семья и наше дело! Мы не обязаны вас посвящать в это! Поэтому все эмоции и переживания я оставлю при себе», – написала Валитова в Instagram.

Девушка заявила, что ситуация с показаниями Бобковой намеренно раздута журналистами.

«Все, что сейчас происходит в СМИ в отношении моей семьи, уже перебор! Видимо писать нашим журналистом вообще не о чем, поэтому они решили раздуть ситуацию с показанием свидетельницы Бобковой. Я хочу закрыть эту тему раз и навсегда! У нас с Сашей всегда была позиция, что наши отношения не публичные! И все, что происходит в нашей семье остается только в ней», – сообщила она.

«Меня воспитали так ,что все, что касается отношений, остается и обсуждает в них! А не с подружками, друзьями и тем более со СМИ», – заявила Валитова.

Напомним, один из свидетелей сообщил, что в «Кофемании», где отдыхала компания Кокорина и Мамаева, Бобкова имитировала сексуальную близость с одним из Кокориных. Сама девушка сказал, не могла испытывать влечение к Кокорину, поскольку является лесбиянкой.

Ранее Пресненский суд продлил арест футболистов до 25 сентября. Оба спортсмена частично признали свою вину.