ВC предложил исключить особый порядок для дел о мошенничестве

Верховный суд (ВС) России предложил исключить особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям, в том числе для мошенничества; в четверг пленум ВС одобрил соответствующий законопроект.

Таким образом, суды перестанут выносить приговоры без изучения материалов по 144 статьям УК России, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы, в том числе по статьям о мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, совершенном организованной группой, передает ТАСС.

Эти изменения коснутся дел о получении взяток в размере до 25 тыс. рублей, злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий, квартирных кражах или кражах в крупном размере.

В особом порядке будут рассматриваться только дела по статьям, предусматривающим наказание до пяти лет лишения свободы.

При особом порядке рассмотрения дел обвиняемый полностью соглашается с предъявленным обвинением и уже не может затем обжаловать приговор по существу, а суд назначает наказание на треть ниже максимального, предусмотренного статьей обвинения.