Соловьев объяснил американскому эксперту слова Тимошенко про «дебать некого»

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против?» на канале «Россия 1» объяснил политическому аналитику из США Грэгу Вайнеру, что означают слова лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко о том, что ей «дебать некого».

Фрагмент программы Соловьев опубликовал на своей странице в Instagram.

«Ничего унизительного. Она сказала: «Пришла на дебаты, дебать некого». Дебать – это она так по-украински имела [в виду] термин «дебатировать», а не то, что вы подумали», – подчеркнул Соловьев.

«Это красивый украинский язык», – согласился ведущий телепрограммы, политолог Сергей Михеев.

«Юлия Владимировна Тимошенко имела в виду дебатировать. Она пришла на дебаты. Ее партнеры не явились», – продолжил Соловьев.

«Они не дебут…» – вставил реплику Вайнер.

«Вы о чем думаете, Грэг?» – поинтересовался ведущий.

Напомним, 29 марта, еще до первого тура президентских выборов на Украине, Тимошенко пришла на дебаты со своими оппонентами – украинским лидером Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, но вскоре покинула студию, так как ее оппоненты не явились. «Я пришла на дебаты, хотя дебать некого», – сказала она.