Послание губернатора Иркутской области прервал протестующий

Послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко о положении дел в регионе было прервано выкриками протестующего.

Едва глава региона начал доклад, мужчина с последнего ряда выкрикнул: «Этот губернатор нам не нужен! Пусть ответит за свои обещания!». Протестующий развернул плакат с такой же надписью, а затем выбежал из зала, пишет «Иркутск сегодня».

Кроме того, за час до начала мероприятия на площади около Музыкального театра собрались люди с плакатами: «Звезда – недобросовестный подрядчик», «Фонд капремонта – под жесткий контроль», «Губернатор, услышь жителей города Иркутска!».

Критика в адрес Левченко звучит не впервые. Так, в конце января СМИ сообщали, что представители иркутского отделения КПРФ совместно с губернатором региона Сергеем Левченко освоили 5 млн рублей из регионального бюджета на освещение собственной деятельности.

Кроме того, интернет-пользователи призывали отправить Левченко в отставку с поста губернатора Иркутской области после публикации в Сети видеозаписи варварской охоты на медведя.