Губернатор Левченко подал в суд на гордуму Иркутска

Глава Иркутской области Сергей Левченко направил исковое заявление в суд на думу Иркутска в связи с уклонением от принятия решения по досрочному прекращению полномочий депутата Григория Резникова.

В сообщении на официальном портале правительства региона говорится, что в конце прошлого года Левченко направлял в думу Иркутска заявление с требованием лишить полномочий беспартийного депутата Григория Резникова за недостоверные сведения о доходах и сокрытие имущества. В марте глава области направил аналогичное требование в думу города Ангарск в отношении мэра Сергея Петрова, а после этого – заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Ивана Гущина, который представил недостоверные сведения о доходах за 2017 год.

Подчеркивается, что 28 февраля 2019 года на очередном заседании орган городского самоуправления Иркутска повторно рассмотрел указанное заявление губернатора и не принял решения о досрочном прекращении полномочий депутата. Гордума призвала Левченко предоставить дополнительные подтверждающие документы.

По словам начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства области Светланы Юзвак, дума стремится затянуть процесс любыми способами, чтобы сохранить действующий депутатский корпус до очередных выборов. Юзвак подчеркнула, что требование думы о дополнительных документах прописано в муниципальном акте, который не имеет законных оснований, так как противоречит федеральному законодательству.

Губернатор обратился в прокуратуру Иркутской области, надзорное ведомство в ответ сообщило о необходимости обжалования действий думы Иркутска в судебном порядке, сообщается на официальном портале губернатора Иркутской области.

«Дума, не принимая решения по существу, нарушает федеральный закон, поэтому обратиться в суд было необходимо для соблюдения принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений», – говорится в сообщении.